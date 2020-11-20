Azerbaycan ordusu Ağdam'a girdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiği duyuruldu.

Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı bu toprakları terk etmişti.