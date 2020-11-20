Ermenistan Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı Tonoyan'ın istifasını kabul etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, görevden ayrılma kararı alan Savunma Bakanı David Tonoyan'ın istifasını kabul etti. Tonoyan'ın yerine Başbakan Paşinyan'ın baş danışmanı Vagarşak Arutyunyan atandı.

27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da yeniden alevlenen çatışmalar sonucunda yaklaşık 30 yıldır işgal ettiği toprakları kaybederek ağır yenilgi alan Ermenistan'da bakanlar görevlerinden ayrılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Savunma Bakanı Tonoyan'ın istifasını onaylayan kararı imzaladı.

Başbakan Nikol Paşinyan'ın baş danışmanı olan ve 1999-2000 yıllarında Savunma Bakanı olarak görev yapan Vagarşak Arutyunyan, Sarkisyan'ın imzaladığı kararla Tonoyan'ın yerine geçen isim oldu.

63 yaşındaki Arutyunyan, daha önce içişleri bakan yardımcılığı, BDT Ülkeleri Birleşik Silahlı Kuvvetleri Ana Komutanlığı ikinci komutanı, BDT Ülkeleri Askeri İşbirliği Koordinasyon Merkezi başkan yardımcılığı ve savunma bakanı pozisyonlarında görev almıştı.

27 Eylül 1999'da Ermenistan parlamentosunda düzenlenen saldırı nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'la tartışan dönemin Savunma Bakanı Arutyunyan, rütbesinin düşürülmesi nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da kontrolünde tuttuğu toprakları kaybetmesi sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görevi bırakma niyetinde olmadığını, ancak hükümette bazı değişiklikler yapmayı planladığını belirtmiş ve Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan'ı görevden aldığını açıklamıştı.

Acil Durumlar Bakanı Feliks Tsolakyan da istifasını sunmuştu.