Hindistan'da elle kanalizasyon temizletilmesine karşı yeni tedbirler

Hindistan, genelde kast sisteminin en altındaki 'Dalit topluluğu' tarafından yapılan, insan hayatı için ciddi bir tehlike oluşturan ve her yıl yüzlerce işçinin ölümüne neden olan elle kanalizasyon temizletilmesini sonlandırmak için yeni önlemler aldı.

Hindistan hükümeti gelecek yıl ağustos ayı itibarıyla insan dışkısının tuvaletlerden, fosseptik tanklarından veya kanalizasyonlardan elle çıkarıldığı manüel temizleme uygulamalarını sonlandıracak bir dizi önlemi açıkladı.

Başbakan Narendra Modi'nin 'Temiz Hindistan Girişimi' (Swachh Bharat) adını verdiği kampanya çerçevesinde alınan bu önlemler, bu tür uygulamaları yasaklayan yasaların uygulanmasını da zorunlu kılmayı amaçlıyor.

Başarılı olan şehirlere para ödülü

Konut ve Şehircilik Bakanı Hardeep Singh Puri ise Dünya Tuvelet Günü'nde kanalizasyon ve fosseptik tanklarının temizlenmesinde makinelerle temizleme yöntemlerinin kullanılması için 'Safaimitra Suraksha Mücadelesi'ni başlattıklarını duyurdu.

Delighted to launch Safaimitra Suraksha Challenge across 243 cities. Based on PM Modi's vision to place safety & dignity of sanitation workers at the core of Swachh Bharat, it aims to ensure that no life is ever lost while cleaning sewer or septic tanks. pic.twitter.com/oGsR5pFw4T — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) November 19, 2020

​Kampanya çerçevesinde, 243 şehirdeki kanalizasyonlar ve fosseptik tankları makinelerle temizlenecek, elle yapılan işlemleri ihbar etmek için bir yardım hattı oluşturulacak. Ayrıca kampanyada başarılı olan şehirler maddi para ödülü alacak.

Terminolojiyi değiştirecekler

Bakanlık sekreteri Durga Shanker Mishra, bir adım ileriye giderek, hükümetin başlattığı kampanyaya destek olmak için kanalizasyon temizliğinde kullanılan terminolojiyi de değiştirileceğini de söyledi.

Mishra, insan giriş deliği anlamına gelen 'manhole' kelimesini ' makine giriş deliği anlamına gelen 'machine-hole' anlamına gelen kelimeyle değiştireceklerini belirtti.

Fonlar doğrudan işçilere aktarılacak

Bu arada Adalet ve Yetkilendirme Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, fonlarının müteahhitler ve belediye şirketlerinin yerine temizleme makinelerini satın almaları için doğrudan temizlik işçilerine aktarılacağı duyuruldu.

1993’ten beri mücadele ediliyor

Bakanlık sekreteri R Subrahmanyam, "İşçilerin bu makinelere sahip olmalarını istiyoruz. Böylece bir ihtiyaç halinde belediyeler tarafından kullanılabilirler" diye konuştu.

1993 yılında kanalizasyonlarda elle temizliği yasaklamaya başlayan Hindistan, 2013 yılında yasayı genişletmeye başladı. Ancak pratikte yüzlerce insan aynı şekilde çalıştırılmaya devam etti ve yasaların etkisi çok az oldu.

Kast sisteminin en altındakiler tarafından yapılıyor

Bu uygulamalar çoğunlukla Hindistan'ın Kast sisteminin en altındaki 'dokunulmazlar' olarak bilinen bir grup olan Dalit topluluğu tarafından yapılıyor.

Historic! After thousands of years, manual scavenging to end in India; govt to introduce automated cleaning https://t.co/JxNjiTAi04 — Knn News™️ (@KadwahatN) November 20, 2020

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'Dokunulmazlar', genel olarak yoksul, toplum tarafından dışlanan ve Hindistan'ın diğer Kastlardaki insanları hatta yemeklerine bile dokunmaları yasak.

Yasalara rağmen uygulamalar devam etti

Hindistan, 2013 yılında bu şekilde çalışan içsileriyle ilgili tanımlamayı genişletmeyi çalışsa da uygulamalar devam etti.

Hükümetin açıkladığı verilere göre, geçen yıl 110 kişi kanalizasyon ve fosseptik tanklarını temizlerken hayatını kaybetmişti.

Nasıl uygulanacağına dair birçok belirsizlik var

Ancak önceki girişimlerde olduğu gibi bu sefer de uygulamanın gerçek anlamda yerine getirilmeyebileceği belirtiliyor.

Hint aktivist Bezwada Wilson, NDTV kanalına yaptığı açıklamada, Modi hükümetinin attığı bu adımı hoş karşıladıklarını belirtse de girişimin içeriğiyle ilgili birçok şeyin bilinmediğini vurguladı.

Wilson, "Makineleri kim alacak? Kim gözlemleyecek? Uygulanmasından kim sorumlu olacak? Eğitimi kim verecek? Bildiğim kadarıyla şimdiye kadar hiçbir şey işe yaramadı" diye konuştu.

Aktivist, "En büyük sorun, hükümetin henüz manuel kanalizasyon ve septik temizlemeye yapanları tespit etmedi. Kanalizasyon ve septik temizlemede makineleştirilmeye çok ihtiyaç duyulsa da bu girişimin başlatma şekli, çok aceleci bir hareket gibi görünüyor" eleştirisini de dile getirdi.

Dalitlere yönelik muamale

Bu hamle, özellikle Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir kadının daha üst kasta mensup dört erkeğin toplu tecavüzünün ardından ölmesi olayından sonra Modi hükümetinin Dalitlere yönelik muamele nedeniyle eleştirilerinin hedefi olduğu bir dönemde geliyor.

Günde en az 10 Dalit kadını tecavüzü uğruyor ve son 10 yıl içinde tecavüze karşı savunmasızlıkları yüzde 44 oranında artmış durumda.