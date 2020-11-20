Rus ordusu, barış gücünün Dağlık Karabağ'a intikali için şimdiye dek 226 uçuş düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da görev yapacak barış gücü misyonundaki askerlerin ve teçhizatın sevkiyatı için askeri kargo uçaklarıyla şimdiye dek 226 sefer düzenlendiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 10 Kasım'da başladığı Dağlık Karabağ'a barış gücü misyonu intikal ettirme çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalara ilişkin açıklama yayınlayan bakanlık, "Rusya Hava Uzay Kuvvetleri'ne ait on sekiz Il-76 ve iki An-124 uçağı, Dağlık Karabağ'da barış gücü operasyonuna katılmak için Ermenistan'a gönderilen 15. barış gücü tugayının askeri personeli ve teçhizatıyla Erivan'daki hava üslerine iniş yaptı" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, son 24 saatte Ermenistan'a 'Tigr', 'Rıs' zırhlı araçları, yüksek hareket kabiliyetli kargo araçları, onarım ve işletme makineleri ve teknik destek araçları dahil 33 araç gönderildiğini kaydetti.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül'de yeniden alevlenmiş ve ayrı ayrı varılan üç ateşkes mutabakatına rağmen devam etmişti. İlerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, son günlerde stratejik öneme sahip bölgelerde kontrolü sağlarken Ermenistan geri çekilmek durumunda kalmıştı.

Bu sürecin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün gece Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine dair bir anlaşma imzalamıştı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırılıyor.