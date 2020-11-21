Rusya Savunma Bakanı Şoygu Erivan'da Paşinyan'la görüşüyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitti. Şoygu, Başbakan Nikol Paşinyan'la bir görüşme yapıyor.

Sputnik'e konuşan Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorgyan, "Rusya Savunma Bakanı, Erivan'a ulaştı. Şu anda Başbakan Paşinyan'la görüşüyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak, Aleksey Overçuk ve diğer Rus yetkililerin de bugün Erivan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Rus ve Ermeni temsilcilerin heyetler arası görüşmeler yapacağı ifade ediliyor.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Şoygu, Rus heyetinin Erivan'a 'büyük bir planla' geldiğini söyledi.

Şoygu, Dağlık Karabağ'da barışın tesisi için çok çalışma yapılması gerektiğini ve önlerinde yeniden kan akmasını engelleme görevi bulunduğu belirtti.

'Rusya'nın desteğini her zaman hissettik'

Paşinyan da, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar boyunca Ermenistan'ın Rusya'nın desteğini her zaman hissettiğini ifade etti.

Paşinyan, "Savaş sırasında Rusya'nın, Rusya Devlet Başkanı ve Başbakanının desteğini, sizin kişisel desteğinizi her zaman hissettik. Savaştan önce zor bir aşama vardı ancak şimdi daha zor zamanlardayız ve bu dönemde güvenlik ve askeri-teknik işbirliği alanları da dahil Rusya'yla işbirliğini derinleştireceğimizi umuyoruz" dedi.

Bugün bölgede farklı bir askeri ve siyasi durumun söz konusu olduğunu kaydeden Paşinyan, "Yeni durumun tüm parametrelerini incelemeliyiz. Temaslarımızın müttefiklik ve kardeşlik ruhu içinde derinleşeceğini, işbirliğimizin daha yakın ve stratejik hale geleceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şoygu: "Dağlık Karabağ'ın neredeyse tamamında faal durumdayız, 23 gözlem noktası kuruldu

Şoygu, "Dağlık Karabağ'ın neredeyse tamamında faal durumdayız. 23 gözlem noktası kuruldu. Stepanakert yolu kontrolümüz altında. Sığınmacıların dönmesini sağlıyoruz. Barışçıl yaşam halihazırda başlamış durumda. Bizim ana görevimiz, yeniden akmasına müsaade etmemek. Bu, bizlere Başkomutanımız (Putin) tarafından verilen bir görev" diye ekledi.

Şoygu-Paşinyan görüşmesine yeni Ermenistan Savunma Bakanı Vagarşak Arutyunyan da katıldı. Taraflar, Dağlık Karabağ'da ateşkes rejiminin korunmasını ve Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın uygulanma sürecini istişare etti.