Dağlık Karabağ'da mayın patlaması: 1 Azeri asker öldü, 1 Rus asker yaralandı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus barış gücü askerleri, Azeri askerler, resmen tanınmayan Dağlık Karabağ'ın Acil Durumlar Bakanlığı temsilcileri ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinden oluşan ortak cenaze arama ve değişim grubu, Terter'de cenaze arama faaliyetleri yürütürken patlama meydana geldi.

Patlama sonucunda 1 Azeri asker öldü, 1 Rus asker ile resmen tanınmayan Dağlık Karabağ'ın Acil Durumlar Bakanlığı'ndan 4 temsilci yaralandı.

Bakanlık, Rus askerin Bakü'deki bir hastaneye götürüldüğünü ve tedavi edildiğini, hayati tehlike bulunduğunu kaydetti.

Savunma Bakanlığı, Rus barış gücü komutanlığının inisiyatifiyle kurulan ortak cenaze arama ve değişim grubunun bir haftayı aşkın bir süredir verimli ve koordineli çalışmalar yürüttüğünü, bulunan cenazelerin taraflara teslim edildiğini ekledi.