Putin, Aliyev ve Paşinyan'la Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün faaliyetlerini konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü tarafından yürütülen çalışmaları istişare ettiği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rus heyetinin 21 Kasım'da Erivan ve Bakü'ye yaptığı ziyaretlerin sonuçlarını kapsamlı şekilde ele alan taraflar, Rus barış güçlerinin çalışma yöntemlerini ve bölge sakinlerine insani yardım sağlamak için atılacak sonraki adımları değerlendirdi.

Taraflar, ekonomik işbirliği ve bölgedeki ulaşım altyapısına yönelik engellerin kaldırılması konularını da istişare etti.