Ermeni birlikler, bu gece Azerbaycan’ın kontrolüne geçecek Kelbecer’den çıkıyor

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım’da imzaladığı anlaşmaya uygun olarak Kelbecer’i bu gece yarısı teslim etmesi gereken Ermeni ordusunun son askeri birlikleri kışla ve diğer askeri yapıları patlatarak bölgeden çekiliyor.

Ermeni mekanize piyade komutanlığı temsilcisi, RIA Novosti muhabirine açıklamasında, “Savaş boyunca buradaki mevzilerimizde kaldık ve onlara hiçbir şey vermedik. Şimdi Azerbaycanlılar ile mesafe 12 kilometre. Dağlardaki öncü kontrol noktalarımızı demonte ediyoruz ve burada kalan kışlaları patlatıyoruz ki, Azerbaycanlılara hiçbir şey kalmasın. Patlattıktan sonra da Ermenistan’a gidiyoruz. Halihazırda birliğimiz, son kalanlardan biri” ifadesini kullandı.

Askerler, yapılar patlatılmadan önce tahliye edildi. Yapıların imhasını üst düzey ordu yöneticileri takip etti.