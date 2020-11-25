Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Kelbecer'e girdi

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım’da imzaladığı anlaşmaya uygun olarak Kelbecer'in kontrolü 27 yıl sonra bu gece yarısı Azerbaycan'a geçti.

Ermeni ordusunun son askeri birliklerinin bölgeden çekilmesiyle Azerbaycan ordusu Kelbecer'e girdi.K

Kışla ve diğer askeri yapıları patlatarak bölgeden ayrılan Ermenistan askeri birliklerinden mekanize piyade komutanlığı temsilcisi, RIA Novosti muhabirine şu açıklamayı yapmıştı:

“Savaş boyunca buradaki mevzilerimizde kaldık ve onlara hiçbir şey vermedik. Şimdi Azerbaycanlılar ile mesafe 12 kilometre. Dağlardaki öncü kontrol noktalarımızı demonte ediyoruz ve burada kalan kışlaları patlatıyoruz ki, Azerbaycanlılara hiçbir şey kalmasın. Patlattıktan sonra da Ermenistan’a gidiyoruz. Halihazırda birliğimiz, son kalanlardan biri.”