Rus barış güçleri 11 binden fazla kişinin Dağlık Karabağ’a dönüşüne yardım etti

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus barış güçleri, göçmenlerin dönüşlerinin başladığı 14 Kasım’dan beri 11 binden fazla kişinin Dağlık Karabağ'daki evlerine güvenli şekilde dönmesine yardım etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ’daki Laçin koridorunda sivil araçların hareketi sırasında güvenliği sağladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Rus barış güçleri 14 Kasım’dan beri 11 binden fazla Dağlık karabağ sakininin daha önce yaşadığı yerlere güvenli şekilde dönmesini sağladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.