Aliyev: Kurtarılan tüm şehirleri ve bölgeleri canlandıracağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kelbecer'in işgalden kurtarılması dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Aliyev, Kelbecer'deki kilise ve camilerin Azerbaycan'ın tarihi serveti olduğunu söyledi. Aliyev, buradaki kiliselerin Kafkasya Albanyası devleti döneminden kaldığını, 'sahtekar Ermeni tarihçiler'in bu mabetleri kendilerine aitmiş gibi göstermeye çalıştığını ifade etti.
'Camilerin domuz ahırı olması neden endişe doğurmuyordu?'
Aliyev, bölgedeki Hristiyan mabetlerle ilgili tedirginliklerini ifade eden bazı Batılı çevrelere Ağdam, Şuşa, Zengilan, Cebrayıl ve Füzuli illerindeki yıkılan camilere bakmalarını tavsiye etti, şunları söyledi:
- "Bu camiler ya tahrip edildi ya da domuz ahırı olarak kullanıldı. Neden bu durum endişe doğurmuyordu? Neden bizden başka 30 yıldır kimse konuyu gündeme getirmedi? Bu konuyu uluslararası toplantılarda ve yabancı meslektaşlarımla temaslarda defalarca gündeme getirdim.
- Neden kimse bunun için endişelenmedi? Neden kimse bu konuda uluslararası bir heyet göndermek istemedi? Azerbaycan halkı bu sorulara cevap istiyor. Cevabı biliyoruz. Bu nedenle işimize karışmak isteyen veya bizi suçlamak isteyenlerin öncelikle aynaya bakması gerekir."
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