Peskov, Dağlık Karabağ'daki barış gücü misyonunun genişletileceğine dair haberleri yalanladı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Dağlık Karabağ'a takviye personel ve araç gönderip personel sayısının önümüzdeki günlerde artırılacağını açıklaması sonrası bölgedeki Rus barış gücünün kapsamının genişletileceğine dair haberler basına yansıdı.

Gazetecilerin çıkan haberlere ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, elde edilen izlenimin hatalı olduğunu belirtti.

Peskov, "Bir taraftan cephe hattında bulunan tamamen askeri barış gücü misyonumuzu ortak insani merkezle kesinlikle tamamen ayrı tutamayız, ancak aynı zamanda da birbirine karıştırmamalıyız. Bölgede kurulan ve faaliyet yürüten ortak insani merkez, giderek ivme kazanıyor. Çatışmalar nedeniyle derinleşen çok sayıda sorun var ve insani merkez tam olarak bunlarla uğraşacak" ifadelerini kullandı.

Şimdiye dek Dağlık Karabağ'a 2 konvoyla 45 ton yapı malzemesi ve 300 ton insani yardım gönderen Acil Durumlar Bakanlığı, bölge sakinlere yardım amacıyla takviye grup sevk etmişti.