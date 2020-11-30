Ermenistan lideri Sarkisyan’dan yeni hükümet kurma çağrısı

Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, ülkede ulusal birlik hükümetinin kurulmasına, yeni seçimlerin yapılmasına ve anayasanın değiştirilmesi için referandum yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ermenistan Devlet Başkanlığı sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Sarkisyan, Rusya'daki Ermeni diasporasının temsilcileriyle yaptığı görüşmede Ermenistan’da ulusal birlik hükümetinin kurulmasına, yeni seçimlerin yapılmasına ve anayasanın değiştirilmesi için referandum yapılmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarkisyan, böylesine büyük bir trajedinin yaşandığı hangi ülke olursa olsun çözüm bulunduğunu, böyle bir duruma neden olan hükümetin gitmesi ve onun yerine yenisinin kurulması gerektiğini söyledi.

“Eğer politikacı güçlüyse, daha sonra geri dönebilir” diyen Sarkisyan, önceki seçimlerin 2.5 yıl önce yapıldığını ve o zamanlar Ermenistan’daki durumun tamamen farklı olduğunu vurguladı.

Ermeni lider, ulusal birlik hükümetinin yeni seçimler yapılana kadar altı ay veya bir yıl çalışmasından yana olduğunu ifade etti.

Ermenistan’da anayasa değişikliği konusunda referandum yapılmasının önemini de vurgulayan Sarkisyan, “İster başkanlık anayasası, ister parlamento anayasası olsun, içinde kontrol ve denge sistemleri ile kısıtlama mekanizmaları olmalı ki Devlet Başkanı ya da Başbakan olan kişi, ulusal önem arz eden kararları üzerine almasın” ifadelerini kullandı.

Rusya’ya özel ziyareti dün başlayan Sarkisyan’ın oradaki Ermeni diasporasının temsilcileriyle bir araya gelmesi ve onlarla Karabağ’da son dönemde yaşananlar ile Ermenistan’daki siyasi krizi görüşmesi bekleniyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

O tarihte Erivan’da başlayan protestolar hala sürüyor. Eylemcilerin talepleri arasında Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası, geçici ulusal mutabakat hükümeti kurulması ve erken parlamento seçimlerinin yapılması bulunuyor.