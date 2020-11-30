Rusya Savunma Bakanlığı: Stepanakert’e son 24 saatte yaklaşık 1.700 kişi döndü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Ermenistan’dan Rus barış gücü birliklerinin eşliğinde Stepanakert'e 1.699 sığınmacıyı taşıyan bir konvoy döndüğü belirtildi.

Açıklamada, “29 Kasım 2020 tarihinde Rus barış gücü birlikleri, Ermenistan Cumhuriyeti’nden Dağlık Karabağ’a dönen sığınmacıları taşıyan bir otobüs konvoyuna daha refakat etti. Bugün Erivan’dan Stepanakert’e otobüslerle 1.699 kişi ulaştırıldı” ifadelerine yer verildi.

Konvoya yol boyunca Rus barış gücü ve askeri polis birliklerinin eşlik ettiği kaydedilen açıklamada, “Sivillerin Stepanakert'teki evlerine dönmeleri için otobüslerin temas hattı üzerinden ilerleyişinin güvenliği Rus askerleri tarafından sağlandı” denildi.

Açıklamada ayrıca şu ana kadar 23 binden fazla sığınmacının Dağlık Karabağ’daki sürekli ikamet yerlerine geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.

Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.

Ayrıca Rusya ve Türkiye, Dağlık Karabağ’da ateşkesi izlemek için Azerbaycan topraklarında ortak bir merkez kurma konusunda anlaştı.

Tamamıyla Dağlık Karabağ’a aktarılan Rus barış gücü hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçlardan oluşuyor. Rus askerler, temas hattında kurulan toplam 23 gözlem noktasından 24 saat boyunca ateşkese uyulup uyulmadığını izliyor.