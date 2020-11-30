Çin'den 4 ABD'liye Hong Kong yaptırımı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, bugün yaptığı açıklamada Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne (HKSAR) müdahale ettiği için 4 ABD'liye yaptırım uygulanacağını açıkladı ve ABD'ye 'Çin'in içişlerine karışmayı bırakma' çağrısında bulundu.

Çin yönetimi, Ağustos ayında da Hong Kong'la ilişkilerle ilgili 'şok edici kayıtları bulunan' 11 ABD'li yetkiliye de yaptırım uygulamıştı.

ABD, Hong Kong'daki batı yanlısı eylemlere destek açıklamasında bulunmuştu ve eylemlerin liderleriyle resmi ilişkiler kurmuştu.

Hong Kong lideri Carrie Lam de, ABD yaptırımları nedeniyle temel bankacılık hizmetlerinden mahrum bırakıldıkları için maaşlarını nakit olarak aldıklarını ve evinde 'yığınla nakit para olduğunu' açıkladı.

Carrie Lam, "Önünüzde Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin kendisine hiçbir bankacılık hizmeti sunulmayan bir baş yöneticisi oturuyor" ifadelerini kullandı.