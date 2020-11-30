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    Japonya'nın başkenti Tokyo'da maske takmış halde güz yaprakları arasından yürüyerek işe gidenler

    Bir ayda intihar edenlerin sayısının toplam Kovid ölümlerini geçtiği ülke: İşsiz kalan Japon kadınlar intihara yöneliyor

    © REUTERS / ISSEI KATO
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (527)
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    İnsanlık koronavirüs sınavından geçerken, pandeminin başından beri toplam can kaybının 2087 olduğu Japonya'da sadece ekim ayında 2153 kişinin intihar etmesinin şoku yaşanıyor. Kendi hayatına son veren kadınların oranının geçen yıla kıyasla yüzde 83 artması da pandeminin getirdiği işsizlik, ilave sorumluluk ve kaygıyla açıklanıyor.

    Pandemiyi diğer ülkelere kıyasla daha hafif geçiren Japonya, diğer yandan Kovid-19'un bütün bir yıl neden olduğu toplam can kaybından daha fazla sayıda kişinin bir ay içinde intihar ettiği noktaya geldi.

    İntihar eden sayısının artışa geçtiği arka arkaya dördüncü ay olan ekimde 2153 intihar kayıtlara geçerken, kendi elleriyle hayatlarına son verenlerin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. 

    Diğer ülkelerin de başına gelebilir

    Dünyada en yüksek intihar oranlarına sahip ülkelerden biri olan Japonya'da ekim ayında intihar sayısının toplam Kovid 19 ölümlerini geçmesini yorumlayan akademisyen Michiko Ueda, "Bizde tümüyle kapanma bile olmadı, Kovid'in etkisi diğer ülkelere kıyasla küçük çaplı oldu, buna rağmen intiharlarda büyük artış var" dedi. 

    Tokyo'daki Vaseda Üniversitesi'nde doçent olan Ueda, CNN'e yaptığı değerlendirmede, gelecekte diğer ülkelerin de intiharlarda benzer ve hatta daha büyük bir artış yaşayabilecekleri uyarısında bulundu.

    Neden kadınlar ?

    Ekim 2019'a kıyasla Ekim 2020'de intihar eden kadınların oranı yüzde 83 artarken, aynı dönemde erkeklerdeki artış yüzde 22 oldu.  

    Bunun olası nedenleriyle ilgili değerlendirmelerde şu bulgular öne çıktı:

    * Hizmet ve perakende sektörünün büyük bölümünü oluşturan kadınlar, işten çıkarmalara maruz kalarak pandeminin neden olduğu iş kayıplarının fatura edildiği kesim oldu. 

    * Pandemide daha çok evde zaman geçirilmesine koşut kadınlar ev içi şiddete daha fazla maruz kaldı.  

    * Pandemi döneminde çocukların sağlığı, refahı ve geleceğiyle ilgili kaygı sendromu kadınlarda daha çok arttı. Okulların kapanması da kadınların çocuk bakımıyla ilgili sorumluluklarını yoğunlaştırdı.

    Nitekim Care International örgütünün küresel araştırması da kadınların geçim derdi ve ek sağlık masraflarının üzerine ev ve çocuk bakımı yüklerinin artmasına ters orantılı olarak bunları finanse edecek gelirlerinin azalmasının stresini yaşadıklarını gösteriyor.

    Bu yıla dek intihar oranları düşüşteydi

    Takvim 2020'yi gösterene dek intihar oranının istikrarlı şekilde düşüşe geçtiği Japonya'da geçen yıl 20 bin intihar kayıtlara geçti ve bu, 1978'de kayıt tutulmaya başlanmasından beri en düşük sayı oldu.

    Üçüncü dalga uyarısına koşut yeni önlemler

    Ancak bu yıl bu eğilim tepetaklak olurken, kış aylarına koşut pandemide üçüncü dalga uyarısı yapılıyor. 

    Şimdiki halde yeni vaka sayısı 2600'ü geçerken, ağır durumdaki 440 kişi hastanelerde tedavi görüyor ki, her iki rakam da Japonya için bir rekor. 

    Başkent Tokyo'da aylarca yaklaşık 250 olarak seyreden yeni vaka sayısının son günlerde 500'ü geçmesi, restoranlarla barların akşam erken kapanması uygulamasına geri dönülmesine yol açtı.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (527)
    Etiketler:
    İntihar oranı, Kadın, Japonya
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