Japon Veliaht Prensi, fakir vatandaşa kızını vermeme inadından sonunda vazgeçti

Prenses Mako'nun unvanından feragat etme pahasına üniversiteden erkek arkadaşına varmasını üç yıldır engelleyen babası Veliaht Prens Fumihito, sonunda "Anayasa evliliğin yalnızca her iki cinsiyetin karşılıklı rızasına dayandığını söylüyor" diyerek pes etti.

Japonya'da İmparator Naruhito'nun erkek kardeşi, Veliaht Prens Fumihito, kızı Prenses Mako'nun uzun zamandır ertelemek zorunda kaldığı evlenme planlarına nihayet onay verdi.

Prenses Mako'nun unvanından feragat etme pahasına üniversiteden erkek arkadaşıyla evlenme planlarının üç yıldır yılan hikayesine dönmesinin ardından bugün babası Veliaht Prens'ten pes etmiş havada bir açıklama geldi.

"If they truly want it, then I should respect that as her parent."#Japan crown prince accepts daughter's long-delayed marriage



On @NikkeiAsia: https://t.co/55MMe7XFo7 pic.twitter.com/MUHj2Yrxnr — Katsuhiko Hara 原克彦＠日経新聞 (@haraNikkei) November 30, 2020

Prens Fumihito "Anayasa evliliğin sadece her iki cinsiyetin karşılıklı rızasına dayandığını söylüyor. İstedikleri gerçekten buysa, o zaman ebeveyn olarak saygı göstermem gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Japan's crown prince 'approves' daughter's wedding https://t.co/EabsG2xPp1 — BBC News (World) (@BBCWorld) November 30, 2020

Prenses Mako, kraliyet ailesiyle herhangi bir yakınlığı bulunmayan Kei Komuro ile 2017'de nişanlanıp 2018'de evleneceğini açıklamıştı. Fakat 2018 yazında Mako'nun evliliğinin müstakbel kayınvalidesinin borçları nedeniyle ertelendiği, müstakbel damadın ailesine bu sorun çözülene kadar evliliğin gerçekleşmeyeceğinin söylendiği öğrenildi.

Sözkonusu, Komuro'nun üniversite öğrenimini karşılamak için annesinin eski nişanlısından aldığı borçlardı.

Daha sonra saraydan nikahın ertelenmesinin annenin mali sorunlarından kaynaklandığına yalanlama geldi.

Buna rağmen Veliaht Prens, önce para sorunlarının çözülmesi gerektiğine dair açıklama yaptı.

Prens Fumihito, en büyük kızının koca adayını onaylamadığını ve evliliğini engellediğini "Pek çok kişinin ikna olması ve kutlaması için sorunun hallinin önemli olduğunu söylemiştim. Benim bakış açımdan çoğunluğu ikna edip mutlu edecek konumda değiller" sözleriyle belli etti.

Japan Crown Prince Akishino turns 55, approves of Princess Mako's plan to marry https://t.co/kyIr7iO7AZ — The Straits Times (@STcom) November 30, 2020

New York'taki Fordham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini devam ettiren Komuro ise geçen yıl yaptığı açıklamada ailesinin mali sorunları olmadığını, annesinin eski nişanlısına borç meselesinin hallolduğunu dile getirdi.

Gelgelelim eski nişanlı, borç meselesinin çözülmediğine dair demeçler verdi.

Uğruna unvanından feragat etmesi gereken aşkından vazgeçmeyen Prenses Mako ise bu ay bir açıklama yaparak Komuro ile evlenmek konusunda kesinkes kararlı olduğunu belirtti.

2. Dünya Savaşı öncesi imparatorluk hanedanı içinde evlilikler uzak kuzenlerle veya aristokrat ailelerin çocuklarıyla ayarlanıyordu. Ancak ABD işgaline koşut hazırlanan anayasa, aristokrasiyi ve hanedanlığın küçük kollarını kaldırarak geriye sadece çekirdek imparatorluk ailesini bıraktı. Dolayısıyla genç prenslerle prensesler için sıradan yurttaşlarla evlenmekten başka seçenek kalmazken, Mako ne zengin ne de itibarlı üniversite aşkına sıkı sıkıya sarılarak babasının inadını kırmış gözüküyor.

Kendisi gibi 29 yaşındaki Komuro ile evlendiğinde prenses unvanını kaybedecek olan Mako, imparatorluk ailesi üyelerine verilen mali destekten de yoksun kalıp sıradan yurttaşa olacak. Ancak yüksek işsizlik oranları ve ekonomik durgunluğun pençesindeki Japonya'da pek çok genç evlenemezken, sade yurttaş çift Mako ile Komuro için de ekmek aslanın ağzında olacak.

Japonya'da ataerkil toplum yapısının tam manasıyla kırılamamasına koşut bir türlü değişmeyen imparatorluk yasalarına göre tahta kadın geçemiyor.