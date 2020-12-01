Kabil’de Rus büyükelçilik aracının geçişi sırasında mayın patladı: Rus diplomatlar hafif yaralandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Rusya Büyükelçiliği’ne ait bir aracın geçişi sırasında yola döşenen mayının patlaması sonucu büyükelçilik çalışanlarının hafif yaralandığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bugün Afganistan’ın başkenti Kabil’de Rusya Büyükelçiliği’ne ait bir aracın geçişi sırasında, yola döşenen bir mayın patladı. Rus diplomatların olaydan hafif yaralanarak kurtulduğu aktarıldı.

Moskova’nın, Kabil’den olayın titizlikle araştırılmasını ve kapsamlı güvenlik tedbirlerin alınmasını talep ettiği kaydedilen açıklamada, saldırının aynı anda yoldan geçen Afgan askeri aracına yönelik olabileceği belirtilirken, “Ancak Rusya vatandaşların hedef alındığı ihtimali dışlanmamalı” ifadesine yer verildi.