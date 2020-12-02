Çin’de rögar kapağına maytap atan çocuk ölümden döndü

Olay, Çin’in Kansu bölgesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağına eğilen küçük çocuk, kapaktaki delikten elinde tuttuğu maytabı içeriye attı.
Tam o sırada meydana gelen şiddetli patlamanın etkisiyle çocuk, metrelerce havaya uçarak yere düştü. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun havaya uçtuğu ve yere sertçe düştüğü görüldü.
Yerel medya, çocuğun yüzünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Çin’de rögar kapağına maytap atan çocuk ölümden döndühttps://t.co/BBFVsgENtg pic.twitter.com/moAJQJX2n8— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 2, 2020
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