Filipinler, Rus Sputnik V aşısı satın alacak

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, aralarında Rus Sputnik V’nin üreticisinin de bulunduğu dört şirketten Kovid-19 aşısı satın alacaklarını söyledi.

CNN Philippines’in aktardığına göre Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, aşılama programı koordinatörü Carlito Galves'in verdiği bilgilere dayanarak, Filipinler’in Rus Sputnik V’nin yanı sıra Çinli Sinovac, Amerikalı Pfizer ve İngiliz AstraZeneca şirketlerinin geliştirdikleri aşıları da satın alacak.

Filipin Aşı Vakfı İcra Direktörü Lulu Bravo, Sinovac ve Sputnik V üreticilerinin klinik denemelerin son aşamasına ilişkin verileri henüz paylaşmadıklarını hatırlatarak, “Bilimsel verilerin tamamını görmediğinizde karar vermek kolay olmuyor” dedi.

Filipinli yetkililer, toplu bağışıklık sağlamak için vatandaşlarının 60 milyonunu koronavirüse karşı aşılama kararı aldı. Bunun için yaklaşık 73 milyar Filipin pesosu (1.5 milyar dolar) ayıran yetkililer, aşıların ilk partisini 2021’in ikinci çeyreğinde almayı planlıyor.

Geçen hafta, Filipinli yetkililer, özel şirketlerin katılımıyla AstraZeneca ile 2.6 milyon doz aşı satın almak için anlaşma imzalamıştı.

Sputnik V aşısı, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu işbirliğiyle geliştirildi. Rusya Sağlık Bakanlığı, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Sputnik V aşısının klinik denemelerinin üçüncü aşaması 40 bin kişinin katılımıyla devam ediyor. Klinik denemelerde elde edilen verilerin ikinci ara analizinin sonucu, aşının ilk dozunun uygulanmasından sonraki 28. günde yüzde 91.4 ve 42. günde yüzde 95’in üzerinde etkinlik gösterdi.