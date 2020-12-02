Afgan hükümeti ve Taliban, Doha'daki barış müzakerelerinde ele alınacak başlıklar konusunda ön anlaşmaya vardı

Tolonews’in haberine göre, Katar’ın başkenti Doha’da yürütülen müzakereler sonucunda Afgan hükümeti ve Taliban heyetleri, Afganlar arası barış müzakerelerinde ele alınacak başlıklar ve görüşmeleri devam ettirmek konusunda ön anlaşmaya vardı.

Afgan hükümetinin müzakere heyeti temsilcilerinden Nadır Nadiri, Doha’da müzakere heyetleri arasında yürütülen barış görüşmelerinde bir ortak çalışma komitesinin (barış görüşmeleri) gündemin taslak konularını hazırlamak üzere görevlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İki müzakere heyetinin mevcut müzakereleri, Afganlar arasında sürdürülebilir barışa ulaşma konusunda istek olduğunu ve iki tarafın Afganistan’da sürdürülebilir bir barışa ulaşma konusunda çabalarını devam ettirmeye bağlı kaldığını gösteriyor."

Naderi'nin ilan ettiği ortak açıklama, Taliban'ın Katar'daki Siyasi Ofisi'nin Sözcüsü Muhammed Naim Vardak tarafından da sosyal medya hesabından yayınlandı.

"Today the plenary meeting was held between two #IntraAfghanNegotiations teams. In this meeting, a joint working committee was tasked to prepare the draft topics of the agenda": @IeaOffice, #Taliban spox#AfghanPeaceProcesshttps://t.co/uWm2IknWFX — afghan peace (@afghanpeacenews) December 2, 2020

Gündem maddelerinin neleri içerdiği paylaşılmadı

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, Twitter hesabından, Doha’da yürütülen barış görüşmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin müzakere prosedürlerinin sonuçlandırılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Sıddıki, "Bu, Afgan halkının barışın sürmesi yönündeki kilit öneme sahip talebi olarak, kapsamlı ateşkes dahil, ana konularda müzakerelerin başlamasının bir adım ilerisidir." ifadesini kullandı.

The Pres. of Islamic Republic of Afghanistan welcomes the finalization of the negotiation procedures in Doha. It’s a step forward towards beginning the negotiations on the main issues, including a comprehensive ceasefire as the key demand of the Afghan people for a lasting peace. — Sediq Sediqqi (@SediqSediqqi) December 2, 2020

​Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de Twitter'dan, Nadıri'nin ifadelerinin bire bir aynısını paylaşarak söz konusu ön anlaşmayı teyit etti.

1-2

نن چهارشنبه د ۲۰۲۰ د ډسمبر پر دوهمه نیټه د بین الافغاني مذاکراتو د دواړو هیئتونو ترمنځ عمومي جلسه ترسره شوه. په دغه جلسه کې ګډې کاري کمیټې ته دنده وسپارل شوه ترڅو د اجنډا موضوعات ترتیب کړي. pic.twitter.com/BL46H2D3cc — Dr.M.Naeem (@IeaOffice) December 2, 2020

​Ön anlaşmanın neleri içerdiği ise paylaşılmadı.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri, görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.

NATO, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki anlaşmadan memnun

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Afganistan barış görüşmelerinde hükümet ile Taliban arasında ön anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Hala kat edilecek çok yol var. Birçok engel aşılmalı ama bu önemli ve cesaret verici bir ilk adım." dedi.

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son gününün bitiminde basın toplantısı düzenledi. Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirten Stoltenberg, "Bu, Afganistan'daki savaşta kalıcı siyasi barışa ulaşmak için atılmış bir adım. Tüm NATO müttefikleri barış sürecini destekliyor. Şimdi hem siyasi yol haritası oluşturulması hem de kapsamlı ateşkes için daha fazla ve hızlı ilerleme görmek istiyoruz." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'da kalıp kalmamaya şubat ayında yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısında karar vereceğini hatırlatarak "Dünyanın nasıl bir yer olacağını, Afganistan'daki durumu, Doha'daki barış görüşmeleri ne kadar ilerleyeceğini şimdiden söylemek mümkün değil. Olayların nasıl gelişeceğini izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Doha'daki anlaşmayı değerlendiren Stoltenberg, "Bunun büyük veya küçük bir adım olup olmadığını tartışabilirsiniz ama önemli olan ilk adım olmasıdır. İlk kez Taliban ve Afganistan hükümeti, barışçıl çözüm yönünde müzakerelerin modalitelerinin çerçevesi hakkında bir belge imzaladı." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Anlaşma bir 'dönüm noktası'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan yönetimi ile Taliban arasında bugün varılan ve müzakerelerin devam etmesine vurgu yapan ilerleme anlaşmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Afgan yönetimi ile Taliban arasındaki anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yapan Pompeo, anlaşmayı "dönüm noktası" olarak tanımladı. Pompeo, açıklamasında, "ABD, Afganistan yönetimi ile Taliban müzakere heyetleri arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılamaktadır. Bugünkü anlaşma, 12 Eylül'de başlayan barış görüşmeleri süreci için bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı, müzakerelerin devamına vurgu yapan anlaşmanın, sürecin bundan sonra ne şekilde devam edeceği ve kapsamlı bir ateşkese nasıl ulaşılacağı konusunda çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. "Bu anlaşma, Afganistan yönetimi ile Taliban'ın ciddi olduklarını ve zorlukların üstesinden gelebileceklerini göstermiştir." ifadesini kullanan Pompeo, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Afgan barış görüşmelerinden siyasi bir uzlaşma çıkacağına inandıklarını ve bu vesileyle Katar'a da teşekkür ettiklerini belirtti.

Afgan heyetiyle Taliban arasında 12 Eylül'de Doha'da başlayan barış görüşmeleri, inişli çıkışlı bir şekilde ilerlerken Afganistan'da zaman zaman şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor.