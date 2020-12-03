Çin, 1 Ocak 2021'den itibaren yabancı çöp ithalatını durduruyor

Çin makamları, 1 Ocak 2021’den itibaren ülke dışından geri dönüşüm için getirilen tüm katı atıkların ithalatının durdurulduğunu duyurdu.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Genel İdaresi, 1 Ocak 2021’den itibaren ülke dışından geri dönüşüm için getirilen tüm katı atıkların ithalatının durdurulduğunu, geri dönüşüm tesislerinin önümüzdeki yıldan itibaren yalnızca ülkenin ihtiyaçları için faaliyet göstereceğini belirtti.

Çin, 1980'lerde ülke dışından katı çöp ithal etmeye başladı ve bu süre zarfında dünyanın en büyük atık ithalatçısı oldu. Ancak Çin yönetimi 2017 yılında diğer ülkelerden çöp ithalatını azaltmak için adımlar atmaya başladı. İlk olarak, Çinli yetkililer aralarında sınıflandırılmamış kağıt, tekstil ve vanadyum cürufu bulunan 24 katı atığı kara listeye aldı.

Çin’in 2018’de ülke dışından plastik çöp ithalatının yasaklandığını duyurmasının ardından katı atık ithalatı hızla düşmeye başladı. Böylece 2018’de 22.6 milyon ton olan katı atık ithalatı 2019’da 13.5 milyon tona düştü. Önümüzdeki yıldan itibaren, Çin’in atık geri dönüşüm tesisleri yalnızca ülkenin ihtiyaçları için faaliyet gösterecek.

Jenna Jambek öncülüğündeki ABD ve Avustralya'dan bir grup bilim insanının yaptığı araştırmaya göre, dünyadaki plastik atıkların çoğu Çin (dünya genelindeki atıkların yaklaşık yüzde 30'u) ve Endonezya’da işleniyor.