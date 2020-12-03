Japonya, Rusya'ya protesto notası gönderdi

Japonya kuzeyindeki Kuril Adaları'na füze savunma sistemi konuşlandıran Rusya'ya protesto notası gönderdi. Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu "Bu durum adalara yönelik ülkemizin pozisyonuyla bağdaşmıyor ve kabul edilemez" diye konuştu.