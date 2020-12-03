Japonya, Rusya'ya protesto notası gönderdi

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Hokkaido’nun kuzeyindeki Kuril Takım Adaları'ndan Etorofu adasına S-300V4 savunma sistemi yerleştiren Rusya’ya tepki gösterdi.
Diplomatik yollardan protesto notası çekildiğini kaydeden Kato, Etorofu’ya füze sistemi konuşlandırmaya müsamaha gösterilemeyeceğini belirterek, "Kuzey bölgeleri dahil Uzak Doğu’da Rusya’nın askeri eğilimlerini ve bunun güvenlik açısından sonuçlarını yakından izlemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede Rus hava sahasının ihlal edildiği senaryolarına yönelik, Kuril Adaları'na konuşlandırılan S-300 hava sistemlerinin denetlendiği bilgisine yer vermişti.
Açıklamada, adalara ilk defa konuşlandırılan hava savunma sistemlerinin S-300 modelinin son nesil üretimi olan S-300V4 sistemi olduğu belirtilmişti.
Rus üretimi S-300V4, kritik önem taşıyan tesisleri ve kuvvet gruplarını balistik hava saldırılarına karşı korumak amacıyla tasarlanmıştı.
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