Japonya'nın en eski hayvanat bahçesinde ilk defa fil doğdu

Japonya'nın bir asırdan fazla bir süre önce kurulan en eski hayvanat bahçesi, kuruluştan bu yana ilk defa fil doğduğunu açıkladı ve filin ismi için oylama başlattı.

Japonya'nın en eski hayvanat bahçesi olan Ueno Hayvanat Bahçesi'nde ilk fil dünyaya geldi.

Salı günü kamuoyuna tanıtılan filin Annesi Authi ve babası Arthid, 2002 yılında İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun çocuğu Prenses Aiko'nun doğumu nedeniyle Tayland tarafından hediye edilmişti.

1882 yılında kurulan Ueno Hayvanat Bahçesi, yeni doğan filin isminin belirlenmesi için ise internet üzerinden bir anket başlattı.

İsimler, Thai dilinde 'şafak' anlamına gelen Arun, 'günbatımı' anlamına gelen Atsadong ve 'güneş' anlamına gelen 'Tawan' kelimelerinden oluşuyor.

Yeni doğan fil ile annesi Authi, stresten uzak durmaları için günde yalnızca iki saat gösteriliyor.

Doğumda yaklaşık 100 santimetre boyunda ve 120 kilo olduğu tespit edilen fil, kısa zaman içerisinde önemli ölçüde büyüdü. Filin babası Artid ise, bir tüberküloz nöbeti sonrasında 23 yaşında öldü.