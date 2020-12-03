Aliyev, Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle Zafer Bayramı tarihini 10 Kasım'dan 8 Kasım'a çekti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da çatışmaların sona erdiği Zafer Günü'nün kutlanma tarihi 10 Kasım'ı, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle 8 Kasım olarak değiştirdi. 8 Kasım, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, dün açıklanan ve Dağlık Karabağ'da savaşın sona erdiği 10 Kasım tarihinin bundan böyle Zafer Bayramı olarak kutlanması yönündeki kararında değişikliğe gitti.

Cumhurbaşkanı’nın aldığı yeni karara göre, Zafer Bayramı 8 Kasım’da kutlanacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, karardaki değişikliğin gerekçesi olarak 10 Kasım’ın Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olması gösterildi.

Açıklamada, "Azerbaycan’ı yürekten seven, 'Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk her Azerbaycanlının kalbinde yer etmiştir, onun hatırası ülkemizde büyük saygıyla yad edilir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, yeni tarih olarak 8 Kasım’ın belirlenmesinin nedeni de 28 yıldır işgal altındaki Şuşa’nın kurtarılmasının savaşın sona ermesindeki önemi oldu.

Aliyev ayrıca çatışmaların son olarak alevlendiği 27 Eylül’ü Anma Günü ilan etmişti.