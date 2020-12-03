'Sadece Avustralya'da': Yılbaşı ağacının dallarında koala bulundu

Avustralya'da bir aile yılbaşı ağacının dalları arasına giren bir koala buldu. Ağaçta kendine rahat bir yer edinen sevimli hayvan, bir yardım kuruluşu tarafından ağaçtan indirilip daha uygun bir yere taşındı.

Adelaide’de bir aile, Noel için hazırladığı yılbaşı ağacında ‘sıra dışı bir dekorasyon’la karşılaştı.

Amanda McCormick adındaki kadının kızı evin kapısını açık bırakınca bir koala içeri girdi ve daha sonra da Noel ağacında kendine güzel ve rahat bir yer edindi.

KOALITY CHRISTMAS 🐨🎄



A curious koala became the star of this Christmas Tree, after dropping into Amanda McCormick’s house & deciding it had the koalafications to be a festive ornament.



Santa’s elves @1300KOALAZ helping get the festive koala back to it’s own home. @9NewsAdel pic.twitter.com/MTDRkZCvRq — Kate Lambe (@katelambe_) December 2, 2020

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Adelaideli kadın 'sıra dışı dekorasyonu' fark edince, hemen koala yardım kuruluşu olan 1300Koalaz'i arayıp yardım istedi.

Başta inanmadılar

Kadının konuştuğu yardım hattı operatör, başta kadının bir şaka kurbanı olduğunu zannetti. Ancak McCormick'in ısrarı üzerine operatör bir yardım ekibin yollamaya karar verdi.

Not quite the ordinary festive ornament - this young Koala walked into this Adelaide home, picking a Christmas Tree to hang out- getting tangled in lights along the way. @9NewsAdel @9NewsAUS pic.twitter.com/WXOqse3iyy — Ollie Haig (@ollie_haig) December 3, 2020

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Olay yerinde çekilen fotoğraflar, küçücük hayvanın sakin ve dingin bir şekilde ağaca tutunduğunu gösterirken, kurtarma ekibi geldiğinde tüylü hayvanın biraz daha hareketlendi.

Kurtarma operasyonundan yayımlanan görüntülerde, eldivenli görevliler koalayı battaniyeye sarıp ağaçtan indirirken, sevimli hayvanın inleyip hırladığı görülüyor.

Koala daha sonra daha uygun bir okaliptüs ağacının dalına götürülmek üzere kafese yerleştirildi.

‘İyi şans işareti olabilir’

Sosyal medya kullanıcılar, 'sıra dışı Noel hikayesini' sevimli bulurken, bir kullanıcı "Sadece Avustralya'da" diye yazarken, başka biri, koalanın beklenmedik ziyareti iyi şansı işareti olabileceği yorumunu yaptı.

Look at this cutie 🐨! When the Adelaide Hills koala rescue group got a call that someone had a koala in their Christmas tree they thought it was a prank - it wasn't. MORE: https://t.co/gVyMyboSgq pic.twitter.com/y5wRnUpH7c — The Advertiser (@theTiser) December 3, 2020

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