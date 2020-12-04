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    Baharat Kralı” olarak anılan Dharampal Gulati

    Hindistan’ın ‘Baharat Kralı’ 97 yaşında öldü

    © AFP 2020 / ANIL SHARMA
    Asya & Pasifik
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    Hindistan'da kullanıma hazır baharat ürünleriyle ülke çapında neredeyse her mutfağa girerek bir imparatorluğa dönüşen Mahashian Di Hatti'nin (MDH) sahibi ‘Baharat Kralı’ Dharampal Gulati 97 yaşında hayatını kaybetti.

    En bilindik özelliği çeşitli baharatlar ve birbirinden farklı tatlar olan Hint mutfağında kendi baharat markasını kuran ve elde ettiği başarılarla 'Baharat Kralı' olarak anılan Dharampal Gulati 97 yaşında öldü.

    ​Şirketin Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, "Baharat Kralı'na saygı ve onurla" ölümü duyururken, birçok Hint siyasetçi taziyelerini sundu.

    ‘Görüntüsüyle dikkat çekiyordu’

    İlk okul 5. sınıfa kadar okuyan ve Delhi merkezli şirketin reklamlarındaki fiyakalı duruşuyla internette birçok paylaşımın konusu olan Gulati, genellikle abartılı kırmızı bir türban, gür bıyıkları ve inci kolyesiyle dikkat çekmiş, şirketini Hindistan’ın en popüler ikinci baharat markası haline getirmeyi başarmıştı.

    Pencap dilinde "Saygın bir adamın dükkanı" anlamına gelen Mahashian Di Hatti şu an Pakistan sınırları içinde olan Sialkot şehrinde ilk kez Gulati’nin babası tarafından 1919 yılında kurulmuştu.

    Bölünmeden sonra Hindistan’a taşınmak zorunda kalmıştı.

    Ancak bölünme, genç Gulati'yi Hindistan'a taşınmak zorunda bıraktı ve orada aile işini yeniden kurana kadar minyatür bir at arabasının üzerinde çalıştı.

    Şirketin başarısı genel olarak seksenli yıllarda ve sonrasında baharatlarını tanıtmak için boy gösterdiği televizyon reklamlarındaki neşeli yapısıyla ilişkilendirildi. Sosyal medyada ise sıkıca paylaşımlarda kullanılan Gulati uzun yaşamının sembolü olmuştu.

    ‘Şirketin reklamlarında kendisi oynuyordu’

    2009 yılında Hindustan Times'e verdiği demeçte, "İnsanlar bana neden ürünlerimin tanıtımı için Bollywood yıldızlarını oynatmadığımı soruyor" diyen Gulati, "Markamı tanıtmak için neden onların başarılarına bel bağlamalıyım? Bu ürünün başarısının arkasındaki adam benim, bu yüzden onları ben tanıtmalıyım" diye konuştu.

    Aynı zamanda kendi birçok okul ve hastane inşa etmeye bir hayırsever Gulati, geçen sene Hindistan'ın en yüksek 3. sivil onur ödülü olan Padma Bhushan'a layık görülmüştü.

    Etiketler:
    Dharampal Gulati, Mahashian Di Hatti', baharat, Hindistan, Pakistan
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