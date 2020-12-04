Hindistan’ın ‘Baharat Kralı’ 97 yaşında öldü

Hindistan'da kullanıma hazır baharat ürünleriyle ülke çapında neredeyse her mutfağa girerek bir imparatorluğa dönüşen Mahashian Di Hatti'nin (MDH) sahibi ‘Baharat Kralı’ Dharampal Gulati 97 yaşında hayatını kaybetti.

En bilindik özelliği çeşitli baharatlar ve birbirinden farklı tatlar olan Hint mutfağında kendi baharat markasını kuran ve elde ettiği başarılarla 'Baharat Kralı' olarak anılan Dharampal Gulati 97 yaşında öldü.

We lost a legend today 🙏🏻

RIP #DharampalGulati ji

You will stay in our hearts forever ❤️ pic.twitter.com/2HMaPGbKOx — Vinayak D (@__Mobius) December 3, 2020

​Şirketin Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, "Baharat Kralı'na saygı ve onurla" ölümü duyururken, birçok Hint siyasetçi taziyelerini sundu.

Mahashay Dharampal Gulati owner of MDH who was born at sialkot (pakistan) and great businessman from India passed away at the age of 97.

Om shanti 🙏😓.#MDH#DharampalGulati pic.twitter.com/du3PLN77FF — Nitin singh katoch (@MrnitinSingh) December 3, 2020

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‘Görüntüsüyle dikkat çekiyordu’

İlk okul 5. sınıfa kadar okuyan ve Delhi merkezli şirketin reklamlarındaki fiyakalı duruşuyla internette birçok paylaşımın konusu olan Gulati, genellikle abartılı kırmızı bir türban, gür bıyıkları ve inci kolyesiyle dikkat çekmiş, şirketini Hindistan’ın en popüler ikinci baharat markası haline getirmeyi başarmıştı.

Pencap dilinde "Saygın bir adamın dükkanı" anlamına gelen Mahashian Di Hatti şu an Pakistan sınırları içinde olan Sialkot şehrinde ilk kez Gulati’nin babası tarafından 1919 yılında kurulmuştu.

Bölünmeden sonra Hindistan’a taşınmak zorunda kalmıştı.

Ancak bölünme, genç Gulati'yi Hindistan'a taşınmak zorunda bıraktı ve orada aile işini yeniden kurana kadar minyatür bir at arabasının üzerinde çalıştı.

'Mahashay' #DharampalGulati, known as 'The King of Spices'. He suffered a cardiac arrest & died.



He was born in Sialkot (now in 🇵🇰) and later migrated.



MDH (Mahashian Di Hatti) was founded by his father Mahashay Chunni Lal Gulati.



RIP Sir

MDH MDH#धर्मपाल_गुलाटी #mdhmasala pic.twitter.com/nVYxt90bwT — Mehvish Jaan (@jaan_mehvish) December 3, 2020

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Şirketin başarısı genel olarak seksenli yıllarda ve sonrasında baharatlarını tanıtmak için boy gösterdiği televizyon reklamlarındaki neşeli yapısıyla ilişkilendirildi. Sosyal medyada ise sıkıca paylaşımlarda kullanılan Gulati uzun yaşamının sembolü olmuştu.

2020 is not a joke !#DharampalGulati

RIP sir .. pic.twitter.com/wi53iL4NND — Reenish Mohanta (@MohantaReenish) December 3, 2020

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‘Şirketin reklamlarında kendisi oynuyordu’

2009 yılında Hindustan Times'e verdiği demeçte, "İnsanlar bana neden ürünlerimin tanıtımı için Bollywood yıldızlarını oynatmadığımı soruyor" diyen Gulati, "Markamı tanıtmak için neden onların başarılarına bel bağlamalıyım? Bu ürünün başarısının arkasındaki adam benim, bu yüzden onları ben tanıtmalıyım" diye konuştu.

Aynı zamanda kendi birçok okul ve hastane inşa etmeye bir hayırsever Gulati, geçen sene Hindistan'ın en yüksek 3. sivil onur ödülü olan Padma Bhushan'a layık görülmüştü.

How Inspiring! This video of Masala King Mahashay Dharampal (MDH) is a testimony of him being a true nationalist. Even in his last breaths, he continued to groove on a patriotic song. Salute to this great son of Bharat Mata. #fridaymorning #DharampalGulati pic.twitter.com/swO5Cv6sy2 — Vedant Birla (@birla_vedant) December 4, 2020

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