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    Hindistan'da 'aşk cihadına' karşı yasa: Müslüman bir erkek gözaltına alındı, farklı dinlerden çiftin düğünü durduruldu

    MOHAMMAD PONIR HOSSAIN
    Asya & Pasifik
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    Uttar Pradeş eyaletinde 'aşk cihadına' karşı yasa yürürlüğe girer girmez, Hindu bir kadını İslam'a geçmeye zorladığı gerekçesiyle Müslüman bir erkek gözaltına alındı, bir Müslüman erkekle Hindu kadının düğününü durduran polis, önce bölge yargıcından izin almaları gerektiğini bildirdi.

    Hindu milliyetçisi Narendra Modi'nin başbakanlığında 6.5 yılı deviren Hindistan'da eyaletlerin çıkarmaya başladığı 'aşk cihadı' karşıtı yasa kapsamında ilk yakalama gerçekleşti.

    İslamofobik ve anayasaya aykırı olmakla eleştirilen 'aşk cihadı' yasasını yürürlüğe sokan Uttar Pradeş eyaletinde, 21 yaşında Müslüman bir üniversite öğrencisi, Hindu bir kadını İslam'a çevirmeye çalıştığı gerekçesiyle polis tarafından yakalandı.

    10 yıla kadar hapis cezası öngören yasa kapsamındaki suçlar kefaletle tahliye kapsamına girmiyor. En az 4 eyalet (Madhya Pradeş, Haryana, Karnataka, Assam) daha 'aşk cihadına' karşı yasa hazırlıyor. Uttar Pradeş, kasımda yasayı kabul eden ilk eyalet oldu. 5'inde de Modi'nin liderliğindeki Hindu milliyetçisi iktidar partisi Bharatiya Janata Party (BJP) yönetimde. 

    Uttar Pradeş'de yasanın yürürlüğe girdiği gün ilk suç duyurusu geldi.

    Hindu kadının babası Tikaram Rathone, 20 yaşındaki kızının evli olduğunu, ancak yakalanan Müslüman erkeğin okuldan tanıdığı kızına İslam'a geçmesi ve kendisiyle evlenmesi için baskı uyguladığını ve bunu reddeden kızını ve tüm ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. 

    BBC'ye konuşan polis, Hindu kadının ailesinin bir yıl önce sanık hakkında kaçırma davası açtığını, ama kadının bulunması ve suçlamayı reddetmesinin ardından davanın düştüğünü söyledi.

    Yakalanmasının ardından 14 günlük adli gözaltına alınan Müslüman erkek ise gazetecilere masum olduğunu ve kadınla bağlantısının bulunmadığını iddia etti. 

    Uttar Pradeş'de yasanın yürürlüğe girmesinden bir hafta sonra da bir Müslüman erkekle Hindu kadının düğününü polis bastı. Bir Hindu grubun ihbarı üzerine harekete geçen eyalet başkenti Lucknow'un polisi düğünü durdurup çiftten evlenebilmek için bölge yargıcından izin almasını talep etti. Çiftin kendi özgür iradeleriyle, karşılıklı rızayla nikah kıydıklarını ve birbirlerinin dinini değiştirme niyetlerinin olmadığını söylemesini dikkate almayan polis, önce bölge yetkililerinden onay almaları gerektiğinde ısrar etti.

    Sonuçta çift, başlamış olan düğünü bölge yargıcından izin almak için ertelemek zorunda kalırken, bu durum sosyal medyada yoğun tepki çekti.

    Aşırı milliyetçi Hindu grupların kullandığı bir terim olan ve Hindistan yasalarında yer almayan 'aşk cihadı', son aylarda Hindistan medyası ve kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

    Ekimde popüler bir mücevherat markası farklı dinlerden bir çifti gösterdiği reklamını sağcıların 'aşk cihadını' teşvik ettiği suçlamaları üzerine geri çekti. Kasımda 'A Suitable Boy' (Uygun Oğlan) dizisinde Hindu tapınağının önünde Müslüman erkekle Hindu kadını öpüşürken gösteren Netflix de aynı suçlamayla karşılaştı. Netflix'in 'dini duyguları rencide ettiğini' öne süren Madhya Pradeş eyaleti yönetimi, dizinin yapımcısı ve yönetmenine dava açmanın zemini bulmak için inceleme başlattı.

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