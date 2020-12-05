Eski Ermenistan lideri Koçaryan: Yönetim Karabağ savaşını kaçınılmaz hale getirdi

Eski Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan, ülke yönetiminin Dağlık Karabağ’daki silahlı çatışmanın kaçınılmaz hale gelmesi için her şeyi yaptığını belirtti.

Ermenistan’da yayın yapan Pyatıy Kanal’a (Beşinci Kanal) konuşan Koçaryan, Ermenistan yönetiminin Dağlık Karabağ’daki silahlı çatışmanın kaçınılmaz hale gelmesi için her şeyi yaptığını ifade etti.

Erivan’ın bunu ‘bilinçli ya da bilinçsiz’ olarak yapmış olabileceğini söyleyen Koçaryan, "Elbette ki bu savaş önlenebilirdi" vurgusunu yaptı.

Erivan'ın müzakere sürecini çıkmaza sokmak için ‘farklı nedenler uydurduğu’ şeklinde izlenim oluştuğuna dikkat çeken Koçaryan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çelişkili açıklamalar, eş başkanların bile Ermeni tarafının ne istediğini bilmediği bir durum yarattı. Savaş, müzakere sürecinin Ermeni tarafınca engellendiğinden hiç kimsenin şüphe duymadığı bir anda başladı.”

Koçaryan, ‘Dağlık Karabağ'ın varlığının yasal dayanağının ulusların kendi kaderini tayin etme ilkesi olduğunu, ancak Erivan’ın meseleyi toprak bütünlüğü düzlemine taşıdığını’ ve dünya toplumunun çözümü bu bağlamda ele almaya başladığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Azerbaycan'ı savaşı başlattığı için kaç kişi kınadı? Bu tam anlamıyla bir diplomatik çöküş.”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 'Karabağ Ermenistan’dır, bu kadar' şeklindeki açıklamasının Karabağ sorununu Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerinin bir parçası haline getirdiğini söyleyen Koçaryan, gerginliği tırmandıran bir diğer faktör olarak ta ‘Temmuzda Ermenistan ile Azerbaycan arasında kışkırtılan sınır çatışmasını’ gösterdi.

Koçaryan, "Genelkurmay Başkanı 12 Haziran'da Ermenistan'ın savaşa hazır olmadığını açıkladığı ve bir ay sonra kışkırtma olduğu zaman olayın önemi abartılmış oluyor. Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi yendiğimize dair açıklamalar yapılıyor. Eğer hazır olmadığını biliyorsan neden böyle bir adım atarsın? Gerçekten Türkiye ve Azerbaycan'ın bunu yutacağını mı düşündüler" ifadelerini kullandı.