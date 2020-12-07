Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yeni bir arama-kurtarma ekibi Dağlık Karabağ'a ulaştı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, insani yardım sağlama görevlerini yerine getirecek olan yeni bir uzman ekibinin Dağlık Karabağ’a ulaştığını duyurdu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insani yardım sağlama görevlerini yerine getirecek olan yeni bir uzman ekibinin tanınmayan Dağlık Karabağ’a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın Dağlık Karabağ'daki grubunu güçlendirmek amacıyla Moskova'dan bugün gönderilen kurumun uzmanları Stepanakert'e (Hankendi) ulaştı. Bu kişiler yarından itibaren insani yardım görevlerini yerine getirmeye başlayacaklar” ifadelerine yer verildi.

Destek grubunda 'Lider' merkezinin köpek eğiticileri, patlayıcı uzmanları ile dağ kurtarıcılarının, Acil Durumlar Bakanlığı Ruza Destek Merkezi’nin muhabere uzmanlarının, ayrıca Noginsk arama-kurtarma merkezinde görevli uzmanların ve psikologların yer aldığı belirtilen açıklamada, Stepanakert’e ayrıca üç yolcu otobüsünün, araç-gereç ve ekipmanların ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Kurtarma ekipleri, Dağlık Karabağ'ın etkilenen nüfusuna yardım sağlamaya devam ediyor. Bugün 4 ton mobilya ulaştırıldı. Ayrıca Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından daha önce teslim edilen insani yükün 65 tondan fazlası yerleşim yerlerine dağıtıldı” denildi.