Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yeni bir grup insani yardım için Stepanakert’e gitti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Stepanakert’e gönderilen yeni bir uzman grubu görevi gönderildi. Ekip insani yardım görevleri gerçekleştirecek.

Stepanakert’e ulaşan grup arasında, psikologlar, köpek eğitmenleri, Noginsk Kurtarma Merkezi’nden uzmanlar, kurtarma ekipleri, muhabereciler yer alıyor. Uzmanların yanı sıra üç yolcu otobüsü ve ekipmanlar da gönderildi.

Diğer yandan dün Dağlık Karabağ’a 4 ton ağırlığında mobilya gönderildi. Yerleşim birimlerine 65 ton insani yardım dağıtıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı da dün Rus askeri doktorların Stepanakert’te hasta kabul etmeye başladığını bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.