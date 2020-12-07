Ermenistan Dışişleri: Azerbaycan ve Ermenistan Karabağ’da çözüm için toplanacak

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Erivan ve Bakü’nün çatışma bölgesindeki durumun istikrara kavuşmasının ardından Dağlık Karabağ sorununun çözümü ile ilgili bir araya geleceklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova’da görüşen Ayvazyan, görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Ermenistan ve Azerbaycan’ın çatışma bölgesindeki durumun istikrara kavuşmasının ardından Dağlık Karabağ sorununun çözümü ile ilgili görüşme yapacaklarını söyledi.

Ayvazyan ise “9 Kasım tarihli üçlü bildiri geçici değil, ateşkes ve akan kanların durması anlamında bir mihenk taşı bildirgesidir ve orada, sığınmacıların geri dönmesi bağlamında belli başlı parametreler ve Karabağ sorununun çözümünün başlıca parametrelerini belirleyen diğer konular mevcut. Fakat elbette başta gelen öncelikli konular, çatışma bölgesindeki durum istikrara kavuştuktan hemen sonra başlayacak olan kapsamlı müzakerelere bırakılacak" ifadelerini kullandı.

Lavrov: Rusya Ermenistan ve Azerbaycan’ın her türlü temasını destekleyecek

Lavrov, Moskova'nın, Bakü ile Erivan arasında doğrudan temaslar da dahil olmak üzere Ermenistan ile Azerbaycan’ın uzlaşma yolunda atacağı her türlü adımı memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Lavrov, “Tarafların bu yönde atmaya hazır olacağı her türlü adımı memnuniyetle karşılayacağız, onları bunu yapmaya teşvik edeceğiz. Ne zaman mı olacak? Bakü ile Erivan arasında, en üst düzeyde doğrudan temas olasılığından bahsettiniz. Elbette ki buna Azerbaycan ve Ermenistan’dan meslektaşlarımız karar verecek” diye konuştu.

Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Tarafların ortak bildirisine göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu.

Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.

Tamamıyla Dağlık Karabağ’a aktarılan Rus barış gücü hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçlardan oluşuyor. Rus askerler, temas hattında kurulan toplam 23 gözlem noktasından 24 saat boyunca ateşkese uyulup uyulmadığını izliyor.