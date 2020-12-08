Hindistan'da Modi'nin neoliberal yasalarına karşı işçilerin ardından çiftçiler de genel grevde

Tarım sektörünü liberalleştiren yasaya karşı iki aydır ülke çapında eylem yapan ve iki haftadır başkente bağlanan 5 ana otoyolu kapatan on binlerce çiftçi, bugün genel greve gitti.

Hindistan'da Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) iktidarı, işçi ve çiftçi genel grevleriyle sarsılıyor. Başbakan Narendra Modi'nin koronavirüs pandemisini de fırsat bilerek büyük şirketler yanlısı yasa çıkarmasına karşı 26 Kasım'da genel grev ilan edilmesi ve 250 milyon işçinin başkent Yeni Delhi yollarına dökülmesine koşut çiftçiler de eylemde.

Disturbing scenes of violence against peaceful farmers protesting for their rights. My support and solidarity is with them, as well as all of my Sikh brothers and sisters seeking justice and raising their voices around the world.#FarmersProtest #StandwithFarmers #India #Justice pic.twitter.com/dhnCoZxulN — Amir Khan (@amirkingkhan) December 7, 2020

Tarım sektörünü liberalleştiren yasaya karşı iki aydır ülke çapında eylem yapan, tren yollarında yatıp başkente bağlanan 5 ana otoyolu kapatan on binlerce çiftçi, bugün genel greve gitti.

Hükümetle çiftçiler arasındaki görüşmelerin beşinci turundan da sonuç çıkmaması üzerine genel greve başvuran çiftçiler, hükümetin mahsul fiyatlandırmasını deregüle eden yasanın bazı maddelerini değiştirme teklifini reddederek tamamen yürürlükten kaldırılmasını talep ediyor.

Başkentin giriş çıkışlarına çok sayıda polis konuşlandırdı.

Yeni Delhi çevresinde kurulan protesto kamplarında ailece kalan, hep birlikte yemek pişirip uyuyan çiftçilere Sih dini örgütleri yiyecek, su ve maske sağlıyor.

Yeni Delhi'nin eteklerindeki Ghazipur'da tüm giriş çıkışları kapatan ve sadece ambulans gibi acil durumlarla ilgili araçların geçişine izin veren yüzlerce çiftçi "Çok yaşa çiftçi birliği", "Çiftçi yoksa gıda yok" sloganları atıp yazıları açmış vaziyette.

Talepleri karşılanıp yasa tümden kalkmazsa eylemleri tırmandıracaklarını söyleyen çiftçi liderleri, ülke çapında gökdelen plazaları işgal etmekle tehdit ediyor.

#PakStandsWithIndianFarmers

Farmers have been on the boil in India for some years now.More than half of Indians work on farms, but farming accounts for barely a sixth of the country's GDP.Declining productivity and lack of modernisation have long hobbled progress✓@TeamJingoist pic.twitter.com/Xv4yKVckZZ — Azaz (@Azaz_here) December 8, 2020

Yarın hükümetle çiftçiler arasında yeni bir görüşme yapılacak.

Çiftçiler, Modi'nin 'tarım reformunun' hükümetin garanti ettiği taban fiyattan mahsul alımını sona erdireceğine ve bunu istismar edecek büyük şirketlerin ürünleri yok pahasına almalarına yol açacağına dikkat çekiyor.

Eylülde uygulamaya konulan reformun çiftçilerin faydasına olduğunu iddia eden hükümet ise çiftçilerin mahsulü kendilerinin piyasaya sürmesine ve özel yatırımlar sayesinde üretimi artırmasına yarayacağını savunuyor.

20'en fazla bölgesel ve ulusal muhalefet partisinin destek açıkladığı çiftçiler, 'reformlarla' ilgili kendilerine hiç danışılmadığını belirtiyor.

Congress leaders and supporters from across Andhra Pradesh take part in the #BharatBandh to express solidarity with India's farmers. pic.twitter.com/HVFMUaUPGO — INC Andhra Pradesh (@INC_Andhra) December 8, 2020

Hindistan'ın 2.9 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15'ini ​tarım sektörü oluştururken, 1.4 milyarlık nüfusun yüzde 60'ından fazlası, geçimini topraktan sağlıyor.