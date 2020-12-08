Yasa meclise sunuluyor: Google ile Facebook, Avustralya'da kullandığı haberler karşılığında ödeme yapacak

Avustralya hükümeti, Google ile Facebook gibi teknoloji devlerinin, aldıkları haberler karşılığında yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmasını sağlayacak bir yasa taslağını tamamladı. Bu hafta meclise sunulacak tasarının yasalaşması halinde, uygulama dünyada bir ilk olacak.

Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg, Google ile Facebook'un aldıkları haberler karşılığında yerel haber kaynaklarına ödeme yapmasını gerektirecek yeni kanun taslağındaki değişikliklerin tamamlandığını açıkladı.

Atılan bu adımı "Bu büyük bir reform, dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz ve dünya Avustralya'da olanları izliyor" ifadeleriyle yorumlayan Frydenberg, "Mevzuatımız, fiziksel dünyanın kurallarının dijital dünyaya da aktarılmasını ve nihayetinde medyanın sürdürülebilirliğini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Bu hafta meclise gönderilecek yasa değişikliği uyarınca, Google ile Facebook gibi şirketlerin bundan böyle kullandıkları haberlerle ilgili olarak yerel yayıncılarla ödeme konusunda anlaşmaları gerekecek. Anlaşma sağlanamadığı takdirde ise hükümet bu konuda bir hakem tayin edecek ve ücret bu yolla belirlenecek.

3 yıllık bir araştırma sürecinin ardından şekillenen yasayla ilgili olarak Facebook, geçen ağustosta ödeme yapmak yerine Avustralya'da hizmetin askıya alınabileceğini söylemişti, ancak konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Facebook Avustralya Direktörü Will Easton, Avustralya’nın 'haber ekosistemini desteklemek için uygulanabilir bir çerçeveye ulaşmak amacıyla' yasal sürece de dahil olmak istediklerini açıkladı.

Google temsilcisi ise, yasanın tamamen şekillenmesini bekleyeceklerini söyledi ve yorum yapmaktan kaçındı.

Fransa da Avustralya ile benzer bir adım atarak, Google, Facebook ve Amazon gibi şirketlerden 'dijital hizmet vergisi' almak için yeni bir girişimde bulunmuştu.

Dünyada çoğu ülke reklamlarını Google üzerinden alıyor, ancak yine de büyük mali sıkıntılar yaşıyorlar ve bu durum yaygın kapanmaları da beraberinde getiriyor.

'Hem çok iddialı hem çok gerekli'

Melbourne Üniversitesi Gazetecilik Bölümü onursal üyesi Denis Muller, yasa tasarısıyla ilgili olarak, "Hem çok iddialı hem çok gerekli" açıklamasında bulundu.

Muller ayrıca, "Çok şüpheli bir 'erişim' ödülü karşılığında haber içeriklerini para ödemeden kullanmak çok adaletsiz ve demokratik olarak zarar verici bir düzenleme" ifadelerini kullandı.

'10 yıl süren kampanyada atılan önemli bir adım'

News Corp Avustralya Yönetim Kurulu Başkanı Michael Miller de, yasanın 'küresel teknoloji devleriyle ilişkilerde adaleti sağlamak için 10 yıl süren kampanyada atılan önemli bir adım' olduğunu vurguladı.

Frydenberg de, teknoloji devlerinin müzakere etmesi gereken medya şirketlerinin arasında New Corp, Nine Entertainment, Avustralya Yayın Kurumu ve uzman kamu yayıncısı SBS gibi kuruluşların yer alacağını söyledi.

Facebook ise, ağustosta yaptığı bir açıklamada teklifin adil olmadığını iddia etti. Şirket ayrıca, Avustralyalıların Facebook ve Instagram'da haber paylaşmasını engellemek için eşi benzeri görülmemiş bir adım atacağını açıklamıştı.

'Facebook geri adım attı'

Sidney'deki Yeni Güney Galler Üniversitesi'nin işletme fakültesinden Doç. Dr. Rob Nicholls'a göre Facebook, Avustralya'da geri adım attı. Böylece haber kullanımındaki anlaşmazlıklarda nasıl davranacağını diğer Avrupalı medya şirketlerine de göstermiş oldu. Ama en azından yasada bir değişikliği zorlamak, hatta yürürlüğe girmesini erteletmek istiyor.

Nicholls, "Burada kuma bir çizgi çekerseniz, müzakereler için bu kriteri sağlamış olursunuz" ifadelerini kullandı.