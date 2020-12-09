Japonya Başbakanı Suga'dan Kovid-19 ile mücadelede 'birleşmiş bir dünya' vurgusu

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "bölünmüş değil birleşmiş bir dünyanın" önemli olduğunu söyledi.

Eurasia Group'un düzenlediği GZERO zirvesine video konferans ile katılan Başbakan Suga, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin 'tahmin edilemez' ve 'kontrol altına alınması zor' duruma evrilebileceğini ifade etti.

Ülkesinin tedavi, aşı, tanı politikalarını desteklediğini, gelişen ülkeler dahil aşıya eşit düzeyde erişimi hedeflediğini dile getiren Suga, "Japonya Kovid-19 salgınında insan sağlığının korunması için proaktif katkı sağlamayı sürdürecek" dedi.

Kovid-19 ile mücadelede, 'bölünmüş değil birleşmiş bir dünyanın' önemine dikkati çeken Suga, "Salgın ve salgın sonrası dönemlerde değişen insan davranışlarına yönelik, dijitalleşme ve karbondan arındırılmış toplum inisiyatiflerimizi öne sürüyoruz" diye konuştu.

Ülkesinin 2050’ye kadar sera gazı salınımının net sıfıra indirilmesi hedefini anımsatan Suga, çok taraflı serbest ticaret sisteminin korunacağını ve güçlendirileceğini kaydederek, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformunu desteklediğini söyledi.