İngiliz Express gazetesi: ABD ile Çin arasında savaş tehdidi yükseliyor

İngiliz Express gazetesi, Pekin’in üzerinde hak iddia ettiği sularda diğer altı komşu devletin de egemenlik hakkına sahip olduğunu, ABD’nin Çin'in bu sulardaki egemenlik iddiasını tamamen reddettiğini belirterek, bu nedenle Güney Çin Denizi'nde devriye görevi için sürekli olarak savaş gemileri gönderdiğini yazdı.

ABD çıkarma gemileri Makin Island ve Somerset, bölge sularına girer girmez Çin donanması uzun menzilli silahlarla atışlar yaptığı tatbikatlara başladı.

Çin Donanmasına ait 056A tipi korvetler Enshi, Yongzhou ve Guangyuan’ın katıldığı tatbikatta, düşman gemilerinin imha edilmesi ve füzelerin önlenmesi simüle edildi.

Newsweek gazetesi, ABD savaş gemilerine ek olarak keşif uçaklarının da ‘ihtilaflı sular’ üzerinde uçtuğunu yazdı.

Çin gazetesi Global Times ise, 'güç gösterisi' olarak nitelendirdiği ABD'nin eylemlerini kınadı.