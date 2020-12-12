Rus barış gücü, Karabağ’daki gözlem noktalarını modern yapı ve ekipmanlarla donattı

Karabağ’da görev yapan Rus barış gücü, ‘gözlem noktalarını’ askerleri ateşli silahlar ve şarapnellerden korumak ve çevrenin kapsamlı gözetimini yapmak için tasarlanan tahkimatlarla donattı.

Gözlem noktalarının altyapısı ayrıca, personel için mutfak ve yemekhaneden oluşan yaşam modülü ile kesintisiz elektrik sağlayan ünitelerle donatılmış bir ulaşım ve teknolojik modülünü içeriyor.

Modüllerin hepsi, gerekli ev aletleri, mutfak malzemeleri, elektrikli cihazlar, ısıtma ve klima sistemleriyle donatılmış bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. İmzalanan üçlü anlaşmanın ardından, bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı.

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