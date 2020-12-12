Dağlık Karabağ, Azerbaycan ile çatışmalarda 1800 askerinin öldüğünü duyurdu

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile çatışmalarda hayatını kaybeden 36 askerin daha kimliğini açıkladı.

Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayıp 9 Kasım'da imzalanan ateşkese kadar süren çatışmalarda, Karabağ Savunma Ordusu'na bağlı bin 815 asker hayatını kaybetti.

Daha önce, Ermenistan Sağlık Bakanlığı, Karabağ savaşındaki kayıplarının 2 bin 996 olduğunu ve bu sayının artabileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

İmzalanan üçlü anlaşmanın ardından, Karabağ’ın denetimindeki bazı bölgeler Azerbaycan’a devredilirken, bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı.