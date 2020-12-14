Ermenistan'da Dağlık Karabağ'da hayatını kaybedenler için 3 gün yas ilan edilecek

Ermenistan halkına seslenen Paşinyan, "19 Aralık'ta askeri faaliyetlerin sona ermesi müteakip 40 gün dolacak. Bu nedenle 19 Aralık'tan itibaren 3 günlük yas ilan edilecek. Cumhuriyet Meydanı'ndan Erabluyu Askeri Mezarlığı'na kadar yürüyüş planlanıyor. Başka anma etkinlikleri de planlanıyor" dedi.

Paşinyan, kimlikleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Azerbaycan tarafından doğrulanan esirlerin yakın zamanda dönmesinin beklendiğini ekledi.