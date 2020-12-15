Japonya'da 2020'nin ruh halini yansıtan karakter 'mitsu' oldu

Japonya Kanji İstidat Test Vakfı, ülkede kullanılan alfabelerden Kanji'de yer alan yaklaşık 2 bin karakter arasından seçilen ‘yılın karakterin’, Kyoto'daki Kiyomizu Tapınağı'nda düzenlenen organizasyonda açıkladı.
【世相】今年の漢字は「密」にhttps://t.co/5h7AAtKYJy— ライブドアニュース (@livedoornews) December 14, 2020
14日、ことし1年の世相を漢字一文字で表現する「今年の漢字」が発表され、京都・清水寺の森清範貫主が「密」と揮毫した。 pic.twitter.com/hHJmPRp5mr
Yılın karakteri, Kovid-19 ile mücadelede sıkça kullanılan "kapalı mekan", "kalabalık yer" ve "yakın temas ortamları" ifadelerinde geçen "mitsu" oldu.
Tapınağın Baş Budist Papazı Mori Seihan, 1.5 metre uzunluğunda ve 1.3 metre genişliğindeki kağıda, büyük bir kaligrafi fırçasıyla "mitsu" yazdı.
Geçen yılki organizasyonda, babası Akihito'nun yerine tahta oturan İmparator Naruhito ile başlayan "Reiwa (Düzenin Uyumu) dönemini" simgeleyen "Rei (Düzen)", yılın karakteri seçilmişti.
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