Pakistan'da tecavüzle mücadele kararnamesine imza

Düşman kardeşi Hindistan ile birlikte en çok tecavüz suçu işlenen ülkelerden olan Pakistan'da, tecavüzle ilgili mahkumiyet kararlarının hızlandırılması ve cezaların sertleştirilmesine yönelik kararname, hükümet tarafından kabul edilmesinin ardından cumhurbaşkanı tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin imzasıyla tecavüzle mücadele kararnamesinin geçici yasa haline gelmesi, üç ay önce Lahore kentinin dışında bir kadının toplu tecavüze uğraması üzerine patlak veren protestoların ardından geldi.

Şehre giden otoyolda araç sürerken yakıtının bitmesi sonucu kenara çeken ve iki çocuğunun gözü önünde toplu tecavüze uğrayan kadınla ilgili Lahor Emniyet Müdürü'nün erkeksiz yola çıktığı için cinsel saldırıda sorumluluğunun bulunduğunu ima eden açıklaması, büyük tepkiyle karşılandı. Pakistan çapında düzenlenen protesto gösterileri, Başbakan İmran Han'ı tecavüzle mücadele kararnamesi çıkarmak zorunda bıraktı.

Hükümetin geçen ay kabul edip bugün cumhurbaşkanının imzasından geçirdiği kararnameyi parlamentoya götürerek 120 gün içinde kalıcı yasa haline getirmesi gerekiyor.

Pakistan's president signs new anti-rape measure aiming to speed up convictions and toughen sentences https://t.co/ZaWYClQSyg — BBC News (World) (@BBCWorld) December 15, 2020

Yeni düzenleme şu maddeleri içeriyor:

* Tecavüz davalarının yargılamanın hızlıca yapılacağı özel mahkemelerde görülmesi ve 4 ay içinde karara bağlanması

* Cinsel suç işleyenlerin kaydının tutulacağı ulusal veri tabanı oluşturulması

* Kurbanların kimliklerinin gizli kalması

* Suça göre bazı faillerin kimyasal yolla hadım edilmesi

Kararnameye cezaların çok sert olduğu ve yetkililerin onay sürecinden önce gerekli görüş alışverişlerini yapmadığı eleştirilerini getirenler de var.

Bazı başka ülkelerin cinsel suçları cezalandıran yasalarında testosteron düzeyini düşüren ilaçlar yoluyla kimyasal hadımlaştırma var.

Polonya'da 2009 yılında çocuklara tecavüz eden yetişkinler için ve Endonezya'da 2016 yılında pedofiller için kimyasal yolla hadım etme cezası çıkarıldı.

Pakistan'da 2015 yılında ücra bir köyde bir kadının toplu tecavüze uğramasının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldığında bunun önleyecek yasalar bulunmuyordu.