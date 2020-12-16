Resmen tanınmayan Dağlık Karabağ: Hadrut'taki bazı gözlem noktalarında görevli askerlerle irtibat kurulamıyor

Facebook üzerinden yapılan açıklamada "Dün akşam henüz anlaşılamayan nedenlerden dolayı Hadrut ilçesinin Khin Taher ve Khtsaberd köylerinde konuşlu bazı askeri gözlem noktalarında görevli askeri personelle irtibat kesildi. Tüm gece boyunca ve bu sabah arama çalışmalarına devam edildi" dendi.

Rus barış gücü misyonu, Karabağ ordusu askerlerinin esir düşüp düşmediklerini belirlemek için çalışma yürütüyor.