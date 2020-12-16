Karabağ Ermenilerinin lideri: Şuşa yakınlarında onlarca askerimiz esir alındı

Araik Arutyunyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Maalesef Khtsaberd yakınlarında onlarca askerimiz esir düştü. Halihazırda Savunma Bakanlığı olayın detaylarını araştırıyor. Bu olaydan sorumlu olanlara şahsen hesap soracağım. Önümüzdeki çabalarımızın merkezinde askerlerimizin en kısa sürede ve güvenilir bir şekilde geri dönmesi olmalı ve artık bu yönde adımlar atıyoruz” ifadesini kullandı.

Daha önce Karabağ Ermenileri, bölgedeki birkaç mevzi ile iletişimin kesildiğini bildirmişti.

Dün sosyal medyada, Şuşa yakınlarında esir alınan bir grup Ermeni askerinin videosu yayılmıştı. 150’den fazla Ermeni askerinin esir düştüğü ileri sürülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. İmzalanan üçlü anlaşmanın ardından, bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı.

Anlaşma gereği tamamıyla Dağlık Karabağ’a aktarılan Rus barış gücü hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçlardan oluşuyor. Rus askerler, temas hattında kurulan toplam 23 gözlem noktasından 24 saat boyunca ateşkese uyulup uyulmadığını izliyor.

Karabağ’daki taraflar, 12 Aralık günü birbirlerine karşılıklı olarak ateşkesi ihlal suçlaması yöneltmişti. Rus barış gücü, Dağlık Karabağ’ın Hadrut bölgesinde otomatik silahlardan ateş açılması olayının ardından, çatışmanın taraflarına ateşkese tam uyulması çağrısı yapmıştı.