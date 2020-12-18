Aliyev, Ermenistan'ın Karabağ'daki yenilgisinden eski Ermeni liderler Koçaryan ve Sarkisyan'ı sorumlu tuttu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da aldığı yenilginin sorumlusunun Başbakan Nikol Paşinyan değil eski devlet başkanları Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan olduğunu ifade etti.

Aliyev, videokonferans yöntemiyle düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları toplantısında Dağlık Karabağ'la ilgili açıklamalarda bulundu.

'Karabağ'a girince Ermenistan'ın yarattığı tüm dehşeti gördük'

Aliyev, "Bizim kentlerimizi Paşinyan'ın ordusu yok etmedi, o bu tür talimatlar vermedi. Bunların hepsi Koçaryan ve Sarkisyan rejimi tarafından, yani BDT'deki mesai arkadaşlarımız tarafından yapıldı. 20 yıl boyunca toplantılarımıza katılan, benimle yıllarca görüşmeler yapan kişiler tarafından. Onların ellerinde Azeri halkının kanının olduğunu biliyorduk ancak Dağlık Karabağ'a girince yarattıkları tüm dehşeti, tüm trajediyi gözlerimizle gördük" dedi.

'Paşinyan'a saldırmak isteyenler ordunun kim tarafından kurulduğunu anlamalı'

Aliyev, Dağlık Karabağ'da yenilgiye uğratılan ordunun Paşinyan'ın ordusu değil, Koçaryan ve Sarkisyan tarafından 20 yılda kurulan ordu olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle mevcut siyasi durumu kullanmak ve Paşinyan'a saldırmak isteyenler, bunun Paşinyan'ın ordusu olmadığını, onun bunu kuracak zamanı olmadığını anlamalı. Bu ordu, Koçaryan ve Sarkisyan tarafından kuruldu ve biz bu orduyu yerle bir ettik."

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül'de yeniden alevlenmiş ve ayrı ayrı varılan üç ateşkes mutabakatına rağmen devam etmişti. İlerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, son günlerde stratejik öneme sahip bölgelerde kontrolü sağlarken Ermenistan geri çekilmek durumunda kalmıştı.

Bu sürecin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine dair bir anlaşma imzalamıştı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırıldı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kuruluyor.