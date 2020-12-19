Japonya'da kuş gribi alarmı: 44 bin kümes hayvanı daha itlaf edilecek

Japonya'da iki tesiste daha kuş gribi vakalarının tespit edilmesi nedeniyle toplam 44 bin kümes hayvanının itlaf edileceği bildirildi.

Japonya'da geçen ay başında ilk olarak Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları, son olarak ülkenin Tokuşima eyaletine sıçradı.

Bölge valiliğinden bugün yapılan açıklamada, Awa kentindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgınının doğrulandığı bildirildi. Tokuşima, 47 eyaleti bulunan Japonya'da salgının patlak verdiği 12'inci eyalet olarak kayıtlara geçerken, 10 bin kümes hayvanının tedbir amacıyla itlaf edileceği kaydedildi.

Daha önce salgından etkilenen Miyazaki eyaletindeki bir çiftlikte daha kuş gribi salgını tespit edildiğini doğrulayan yetkililer söz konusu tesiste de yaklaşık 34 bin tavuğun itlaf edileceğini duyurdu. Her iki eyalette de riskli bölgelerdeki üretim tesislerine tedbir amacıyla tavuk ve yumurta sevkiyatı sınırlaması getirildi.

Japonya'da 2018 yılından bu yana ilk kez geçen ay başında Kagawa'da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde Fukuoka, Hyogo, Miyazaki, Nara, Hiroşima, Oita, Wakayama, Okayama, Şiga ve Koçi'ye sıçramış, 3 milyonu aşkın kümes hayvanı itlaf çalışmaları nedeniyle telef olmuştu.

Bugünkü gelişmeyle birlikte 47 eyaleti bulunan ülkede salgından etkilenen bölgelerin sayısı 12'ye çıkmış oldu.