Kabil'de patlama: En az 9 kişi hayatını kaybetti

TOLO News televizyonunun güvenlik güçlerine atıfla aktardığına göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
#KABUL - Kabul police have confirmed 9 people were killed and 30 others wounded in this morning's explosion in PD5 #Afghanistan #ArianaNews pic.twitter.com/RO1RJmWxmS— Ariana News (@ArianaNews_) December 20, 2020
Televizyona konuşan güvenlik kaynakları, Spin Kalay meydanında patlayan bombanın hedefinin Afganistan Parlamentosu Kabil Milletvekili Hacı Han Muhammed Vardak'ın aracı olduğunu ifade etti. Vardak'ın hayatta olduğu belirtildi.
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