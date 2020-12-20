Kabil'de patlama: En az 9 kişi hayatını kaybetti

TOLO News televizyonunun güvenlik güçlerine atıfla aktardığına göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

#KABUL - Kabul police have confirmed 9 people were killed and 30 others wounded in this morning's explosion in PD5 #Afghanistan #ArianaNews pic.twitter.com/RO1RJmWxmS — Ariana News (@ArianaNews_) December 20, 2020

​Televizyona konuşan güvenlik kaynakları, Spin Kalay meydanında patlayan bombanın hedefinin Afganistan Parlamentosu Kabil Milletvekili Hacı Han Muhammed Vardak'ın aracı olduğunu ifade etti. Vardak'ın hayatta olduğu belirtildi.