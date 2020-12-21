Karabağ’da 70 gündür kayıp sayılan Ermeni askerler bulundu

Araik Arutyunyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Rus barış gücü ve Kızılhaç’ın çabalarıyla Azerbaycan’ın kontrolündeki bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sonucu 70 gündür 'ölüm kalım mücadelesi veren' 6 Ermeni askerinin yurtlarına döndüğünü yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür eden Arutyunyan, Rus liderinin doğrudan emriyle kayıp ve ölen askerlere yönelik yoğun arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Arutyunyan ayrıca Rus barış gücü komutanı Rustam Muradov’a da teşekkür etti.