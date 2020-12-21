Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 100 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz rezervi buldu

Çin'in PetroChina Şirketi’nin Sincan Şubesi Genel Müdürü Huo Cin, özerk bölgedeki Junggar havzasının güneyinde yapılan ilk sondajlar çerçevesinde 109 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin bulunduğunu söyledi.

Global Times gazetesinin haberine göre Huo, gaz keşif alanının, havzanın güneyinde 156 kilometrekarelik bir alanı kapladığını, rezervden günlük 610 bin metreküp doğalgaz ve 106,3 metreküp ham petrol çıkarmayı beklediklerini kaydetti.