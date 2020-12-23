Buddha Havayolları şirketine ait bir uçak, yolcuları yanlış havaalanına indirdi

Nepal’de Buddha Havayolları şirketine ait bir uçak, yolcuları yanlış havaalanına götürdü. Havayolu şirketi, iletişim konusunda hata olduğunu ifade ederek özür diledi ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

Nepal’de Buddha Havayollarına ait 69 yolculu uçak, yolcuları yanlış havaalanına götürdü. Uçağın başkent Katmandu’dan Janakpur’a iniş yapması beklenirken, 257 kilometre uzaklıktaki Pokhara’ya iniş yaptı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “Merkez personeli ve pilotlar arasında yanlış iletişim oldu. Mesleki bir hata veya bir insan hatası. Bu tür hatalar organizasyonda kayıplara neden olsa da, güvenlik sorunuyla hiçbir ilgisi yoktur. İç komitemiz, gelecekte hatanın tekrarlanmaması için uygun bir sistem önerecektir” denildi.