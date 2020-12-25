Japonya'da 5 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü Japonya'da da 5 kişide tespit edildi.

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türü, birçok ülkeye yayılmaya devam ediyor.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkenin uluslararası hava limanlarında karantina altında bulunan ve İngiltere'den dönen 5 kişide Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün tespit edildiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan da bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ta Londra-Beyrut seferini yapan uçaktaki yolculardan birinde Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün görüldüğünü duyurmuştu.